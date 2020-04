Coronavirus a Melito, un’intera famiglia risulta positiva

Melito. Un’intera famiglia è risultata positiva al Coronavirus. In totale sono sette le persone contagiate, tutte attualmente in isolamento domiciliare, di cui 5 asintomatiche.

Lo ha comunicato il sindaco di Melito, Antonio Amente, attraverso la sua pagina Facebook. “Anche in questo caso i primi sintomi sono venuti fuori oltre due settimane fa, quando per i più anziani di essi si è temuto il peggio, dopo che erano entrati in contatto con un familiare in cattive condizioni di salute. Nonostante le ripetute richieste di tampone, però, soltanto nel fine settimana scorso sono stati sottoposti a tampone”, ha spiegato il primo cittadino.

Per fortuna i componenti del gruppo familiare stanno bene. I sette si sono recati, in gruppi da 2 e 3, al punto tamponi allestito all’esterno dell’ospedale di Giugliano per poi far rientro a casa, dove gli è stato poi comunicato l’esito del test.

Attualmente i casi registrati a Melito sono 16, di cui un deceduto. Tredici sono in isolamento domiciliare e sei sono ricoverati con sintomi. Un’altra famiglia risultata positiva al Covid-19 si trova a Lauro, in provincia di Avellino. Sono otto le persone che hanno scoperto di aver contratto il virus. Alla luce di questo dato, il governatore campano ha deciso di istituire una zona rossa. Da lunedì, infatti, vige a Lauro il divieto di ingresso. Chiusi anche tutti gli uffici pubblici, tranne quelli che erogano servizi essenziali.