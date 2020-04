Pasqua, poesie per bambini della scuola primaria e dell’infanzia

Pasqua, poesie per bambini. Si avvicina la Santa Pasqua e nonostante sia diversa dagli altri anni, è importante far mantenere delle abitudini ai nostri piccoli. E quale se non quella di imparare la poesia per il giorno di Pasqua che quest’anno è domenica 12 aprile?

La poesia è un vero classico delle feste religiose più tradizionali e serve ad allenare la memoria, oltre che abituare i bambini alla bellezza delle rime e dei versi. E allora ecco una selezione delle poesie di Pasqua per bambini più belle.

Pasqua, poesie per bambini

E’ Pasqua

E’ Pasqua stamattina, è Pasqua, mio Signore!

Per questo la collina si sveglia tutta in fiore.

L’argento degli ulivi illumina i declivi;

ogni fontana aspetta con l’acqua benedetta;

campane e campanelle sono tutte sorelle

festose, umili, chiare cominciano a cantare.

E’ Pasqua

“E’ pasqua!”, cantano in coro mille campane d’oro.

Sulle chiesine, sulle cattedrali, che dolci trilli, che ricami d’ali!

Bimbi e agnelli giocano tra i fiori. Una speranza nasce in tutti i cuori.

E tra gli squilli, le corolle e i canti si sentono più buoni tutti quanti.

Campane di Pasqua

Campane di Pasqua festose che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene: “Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello, aprite la braccia al perdono;

nel giorno del Cristo risorto ognuno risorga più buono!”

E sopra la terra fiorita, cantate, oh campane sonore,

ch’è bella, ch’è buona la vita, se schiude la porta all’amore.

Leggi anche: Ricetta pastiera napoletana: ingredienti e procedimento della pastiera napoletana fatta in casa

Pasqua

Le uova a sorpresa, le rondini e i fiori,

rallegran la Pasqua di vivi colori.

Ma il dono più bello, regalo migliore,

lo porta la pace in fondo al cuore.

Pasqua è pace

Vien un suono sa lontano lieve lieve, piano piano.

Entra dolce in ogni cuore Come un dono del Signore.

Tutti quanti son felici tutti quanti sono amici.

Con la Pasqua del Signore c’è la pace in ogni cuore.

Dov’è Pasqua

Pasqua è nel cielo immenso e chiaro, Pasqua è nel fiore appena sbocciato.

Pasqua e nel ruscello

dove beve l’agnello appena nato.

Pasqua è nel cielo che saluta la Resurrezione del Signore

Un treno carico

E arrivato un treno carico di..

Il quarto vagone è riservato

a un pasticcere rinomato

che prepara, per la Pasqua,

le uova di cioccolato

Al posto del pulcino c’è la sorpresa.

Campane di zucchero suoneranno a distesa