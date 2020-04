Diretta regione Lombardia Facebook 7 aprile: conferenza stampa. Bollettino ufficiale regione Lombardia diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 7 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 7 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. “I dati appaiono confortanti ma non dobbiamo mollare neppure a Pasqua” ha spiegato l’assessore al Welfare.

Bollettino Lombardia 6 aprile

In regione Lombardia ieri i casi erano 51.534 casi, ossia 1.089 in più rispetto a domenica, e 9.202 morti (+297 unità) per l’emergenza. Questi i numeri diffusi da Palazzo Lombardia con l’assessore al Welfare Giulio Gallera che tiene ogni giorno la conferenza stampa. Appare confortante “anche la situazione di Milano”, ha spiegato l’assessore, “ma non dobbiamo mollare neanche a Pasqua”. Crescono di 26 unità le terapie intensive, attestandosi a 1.343 complessive. I dimessi sono 29.075, in crescita di 851 unità. Per quanto riguarda contagi e decessi, “non è un crollo – ha continuato Gallera – ma è il segno che si sta lavorando bene e bisogna continuare su questa falsariga”.

Bollettino Italia 6 aprile

Sono 132.547 i casi positivi (+2,8%) e 16.523 i morti (+4%) per l’emergenza coronavirus, alle 17 del 6 aprile. Questo il quadro fornito dalla Protezione civile nella tradizionale conferenza stampa pomeridiana. I guariti salgono a quota 22.837, ossia il 4,7% in più rispetto a 24 ore fa. Al momento in Italia risultano 93.187 pazienti positivi, il 2,1% rispetto al pomeriggio di domenica. I casi in terapia intensiva sono in totale 3.898, dato in calo di 79 unità.