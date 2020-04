Coronavirus, bollettino Protezione Civile 6 aprile: aumentano di nuovo i decessi

Arriva alle 18 il consueto appuntamento con il bollettino della Protezione Civile del 6 aprile sull’andamento dell’epidemia da coronavirus. Resta purtroppo alto il numero dei decessi giornalieri: se ne contano 636 (ieri erano 525). Il totale dei pazienti attualmente positivi sale a 93187 persone. Il numero dei nuovi contagiati è 3599.

Bollettino protezione civile 6 aprile: il coronavirus rallenta

A presiedere la conferenza stampa in diretta tv e streaming il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Intanto in Lombardia aumentano sensibilmente i ricoveri in terapia intensiva. I morti nella regione più colpita dal Covid-19 sono 297. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1941 unità (meno dei giorni scorsi, ieri erano stati 2972). Tuttavia pesa un numero più basso di tamponi eseguiti.

Calano ancora le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 3898, ovvero 79 meno di ieri. Mentre resta praticamente stabile il numero di ricoverati con sintomi 28976 persone (27 in più di ieri). Il totale dei guariti (1022 in più). Dalla situazione fotografata oggi, siamo ancora sul plateau, nonostante i numeri rassicuranti della giornata di ieri, che invece registravano un consistente calo dei deceduti e dei ricoverati.

Nel corso del bollettino della Protezione Civile del6 aprile sull’andamento dell’epidemia del coronavirus, è intervenuto dopo Borrelli il dottore Luca Richeldi, pneumologo dell’ospedale Policlinico Gemelli. “I numeri sono confortanti – ha dichiarato – i dati confermano gli effetti positivi delle misure di contenimento. Il trend è in decrescita. Il numero dei decessi si concentra in maggior parte ancora in Lombardia, ma su base settimanale registriamo una diminuzione superiore al 20 %”.