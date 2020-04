Campania. “Sono sola e senza cibo”, 80enne chiama il 113 e i carabinieri le fanno la spesa

Sola, senza cibo e senza che nessuno potesse aiutarla. Una donna anziana di Montemilletto (AV) con problemi di salute, presa dalla disperazione, ha telefonato in Caserma per chiedere aiuto. Senza indugio militari si sono diretti al supermercato per farle la spesa e poi hanno raggiunto l’abitazione della donna per consegnarle gli alimenti.

Campania, anziana sola e senza cibo: i militari le fanno la spesa

Sono giorni difficili per numerose famiglie italiane. Tra le categorie più colpite ci sono gli anziani, spesso soli e privi di assistenza. Proprio come il caso della signora ultraottantenne di Montemiletto. In questo caso, l’aiuto dei carabinieri è stato provvidenziale. I militari dell’Arma le hanno fatto visita a casa, poi le hanno fatto la spesa e gliel’hanno consegnata.

Questo è solo l’ultimo episodio registrato in Irpinia. Alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, numerose sono le segnalazioni da parte di familiari, amici e conoscenti di persone sole che non riescono a contattare i loro cari e chiedono rassicurazioni o anziani che si trovano in difficoltà, perché costretti a cavarsela da soli.