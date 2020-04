Paura al Gfvip, Antonella Elia cade durante scherzo con Sossio e batte la testa. Video caduta Antonella Elia

Grande Fratello Vip, Antonella Elia è caduta durante uno scherzo con Sossio e batte violentemente la testa. E’ successo questa mattina nella casa del Gfvip. È stato un colpo abbastanza forte, tanto è vero che la stessa regia ha prontamente cambiato inquadratura per verificare lo stato delle cose. Antonella Elia è stata accompagnata in magazzino dai ragazzi per essere visitata da un medico ma non farà ulteriori accertamenti.

Antonella Elia e Sossio Aruta stavano facendo una guerra di gavettoni e la Elia ha finito per avere la peggio. Aveva iniziato lei, colpendo Sossio Aruta con farina e formaggio mentre questi era sdraiato al sole. Aruta si è vendicato con un secchio d’acqua, rincorrendo Antonella però entrambi sono scivolati. Antonella Elia è caduta all’indietro ed è rimasta a terra dolorante. Un momento di panico poi subito l’intervento del medico della Casa.

Antonella Elia è caduta battendo la testa

Visitata in magazzino, Antonella Elia non ha dovuto lasciare la casa per ulteriori accertamenti. Quando è tornata in giardino ha tranquillizzato tutti, ma ha specificato che dovrà sentire di nuovo il medico nelle prossime ore per fornire altri accertamenti.

Il bacio con Aristide

Intanto ieri al GF Vip è scattato il bacio tra Aristide Malnati e Antonella Elia dopo una convulsa sfida di gavettoni. L’egittologo e la showgirl si sono baciati davanti a tutti i coinquilini, che hanno reagito con tantissimi applausi facendo partire il gossip sia all’interno che fuori dalla casa più spiata d’Italia