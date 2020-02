Chi è Sossio Aruta: vita privata, moglie, Uomini e Donne e curiosità del nuovo concorrente del GF

Nel corso della quattordicesima diretta di Grande Fratello Vip, il calciatore Sossio Aruta, uno dei più famosi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà in qualità di nuovo concorrente.



Sossio Aruta è nato a Castellamare di Stabia il 19 dicembre 1970. Il suo esordio nel mondo del calcio è avvenuto nel 1988, anno in cui ha militato nel Sant’Antonio Abate. La notorietà è arrivata nel 2005 grazie al reality show, in onda su Italia 1, Campioni – Il Sogno. La squadra del Cervia gli ha dato l’occasione di farsi conoscere dal pubblico televisivo.

Chi è Sossio Aruta: biografia e carriera

Nel corso della sua carriera, cominciata nel 1988 fra le fila del Sant’Antonio Abate, Sossio ha militato in più di 25 squadre diverse arrivando a segnare quasi 400 gol in carriera. Nel 2005 è fra i protagonisti di Campioni, il reality show a tema calcistico, e gioca nel Cervia guidato dal mister Ciccio Graziani. Oltre a campioni e Uomini e Donne, per quanto riguarda la sua esperienza televisiva Sossio ha preso parte a Temptation Island VIP, Ciao Darwin 8 e infine il Grande Fratello VIP 2020.

La vita privata di Sossio Aruta: da Uomini e Donne a…

Entrato a far parte del cast di Uomini e Donne nell’ottobre 2015, ha avuto una liaison sentimentale con Giuliana Brasiello. La coppia si è separata dopo che la sorella della dama ha finto di essere una fan di Aruta, mandandogli alcuni messaggi su Whatsapp. In seguito il tronista si è avvicinato a Laura Loreti, per poi rivelare di essere ancora innamorato di Giuliana.

Ha dichiarato di essere stato attratto da Gemma Galgani, di svariati anni più matura di lui, pur non essendosi mai spinto a corteggiarla: “C’è una donna che mi sono pentito di non aver corteggiato. Quando due anni fa sono arrivato a Uomini e Donne mi ha colpito Gemma Galgani, cui ho dato subito almeno dieci anni di meno rispetto ai sessantasette che ha. C’era già Giorgio Manetti che da tempo cercava di conquistarla e non me la sono sentita di farmi avanti”, ha rivelato a Dipiù. Nel 2018 la scelta di uscire dal programma con Ursula Bennardo.

La coppia aveva deciso di mettere alla prova l’amore a Temptation Island Vip 2018, ma il risultato non è stato quello sperato.“Io non posso avere un uomo che pensa solo a se stesso. Io ho bisogno di un uomo che si occupi di me ma lui si è mostrato ben altro“, ha dichiarato Ursula al falò finale, dopo aver vistoalcuni comportamenti che non le erano piaciuti.

Dopo qualche tira e molla, però, i due si sono riavvicinati (e si parla anche di matrimonio), dopo essere tornati a Uomini e Donne: “Il destino ha voluto che mi avvicinassi a te e ora aspetto solo il tuo ‘sì, per sempre’”, ha fatto sapere su Instagram. Nel marzo del 2019, durante una registrazione di Uomini e Donne, Sossio e Ursula hanno annunciato che avranno un bambino.

L’11 ottobre dello stesso anno i due sono diventati genitori per la terza volta (hanno entrambi due figli). La piccola è stata chiamata Bianca e con un post Instagram Sossio lo ha annunciato:

Chi è la compagna di Sossio Aruta, Ursula Bennardo?

Si chiama Ursula Bennardo, è mamma di due bambini ed ex “Miss Mamma Italiana” a Canosa di Puglia, nel 2016. Lei è la donna che ha stregato Sossio, che dopo mille difficoltà è riuscita con lui a costruire una storia fuori dagli studio di Uomini e Donne.

Sossio Aruta: 4 curiosità

Nel mondo del calcio era conosciuto come Sandokan per via del look selvaggio e dei numerosi tatuaggi, ma poi il suo soprannome è diventato il Re Leone. I suoi compagni di squadra lo hanno chiamato così per via della folta capigliatura, del fisico piazzato e del modo aggressivo di giocare.

Non a caso, ha anche un tatuaggio con la scritta “Re Leone”, che sfoggia spesso in molti selfie su Instagram.

Ha un labrador che si chiama Simba.

Durante la sua permanenza a Temptation Island vip ha inscenato un balletto che non passato inosservato. Si tratta di Viento di Gianluca Vacchi!

Dove abita Sossio Aruta?

Quando nel 2018 è iniziata la storia d’amore con Ursula, Sossio si è trasferito a Taranto, dove vive con la compagna e con la piccola Bianca, arrivata l’11 ottobre del 2019.

Sossio Aruta: Rossella Neri e le diatribe legali

È cosa nota che Aruta avrebbe avuto diverse diatribe legali con l’ex moglie, Rossella Neri, che in una lettera al settimanale Di Più lo ha accusato di non versare gli alimenti ai figli, Daniel Ciro e Diego: “Chi ti vede a Uomini e Donne conosce solo una versione di te. Nella vita di tutti i giorni sei molto diverso dall’uomo che mostri di essere in tv. Dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto, ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli”, ha scritto la donna in una lettera aperta al settimanale.

A sua volta la risposta di Sossio Aruta non si è fatta attendere, e il calciatore ha scritto una lettera al medesimo settimanale in risposta a quella dell’ex moglie: “Vero è che, non appena ho avuto serie difficoltà economiche e un declino calcistico, il tuo amore per me è finito. Io invece ti ho amato tanto e non rinnegherò mai questo amore. Ho saputo che avevi iniziato una relazione con un altro uomo mentre eravamo ancora sposati. Ribadisco che il nostro matrimonio è finito non per mia scelta, ma ormai questa è una cosa passata e l’ho accettata.”