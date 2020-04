Diretta regione Lombardia oggi 6 aprile: la conferenza stampa in streaming. Bollettino ufficiale Lombardia

Diretta regione Lombardia oggi 6 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 6 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. I dati di ieri, 5 aprile, sono “confortanti” per l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha spiegato che sono stati esaminati ben 8107 tamponi.

“Oggi entrano i primi pazienti. Da qui a 15 giorni occuperemo i 53 posti che abbiamo preparato nei primi moduli. Nel frattempo, si stanno realizzando quelli al piano terra, che vedremo se destinare in parte alla terapia intensiva e in parte ad altri bisogni che abbiamo” ha spiegato oggi l’assessore lombardo al Welfare parlando dell’ospedale allestito all’interno dei padiglioni della Fiera di Milano e destinato ai pazienti Covid.

Bollettino 5 aprile Lombardia

In Italia oltre 88mila positivi. I decessi calano, ma rimane ancora altissimo il numero di persone che perdono la vita nella regione governata da Attilio Fontana. Sono 249 i decessi di oggi, un dato in calo rispetto ai 345 di ieri, che portano però il totale dei morti alla cifra di 8.905. I casi positivi in totale sono 50.455, con un aumento di 1337, inferiore ai 1.598 di ieri, Crescono solo di 7 unità i ricoveri non in terapia intensiva per un totale di 12.009, diminuiscono invece i letti occupati in terapia intensiva: 1317 in totale, 9 in meno rispetto a ieri.

