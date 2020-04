Giugliano, altri tre casi positivi: il totale sale a 37

Giugliano. Aumenta il numero dei contagi nella terza città della Campania. La Protezione civile ha comunicato il bollettino giornaliero: sono tre, dunque, i nuovi casi segnalati dall’Asl.

Giugliano, tre casi positivi in città

Il totale dei casi positivi al Coronavirus è di 37, di cui un deceduto. Controllate anche 125 persone dagli agenti della Polizia Municipale. Una sanzione inflitta dai caschi bianchi nei confronti un soggetto che circolava per strada senza un giustificato motivo.

Non risultano attività commerciali aperte contro i divieti imposti dal decreto-legge. Per garantire il rispetto degli obblighi anti-Covid, ad affiancare i vigili urbani in questi giorni ci sono anche gli agenti della Polizia di Stato e i soldati dell’Esercito Italiano.