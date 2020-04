Lecce, escono di casa e fanno un giro in scooter: 6300 euro di sanzioni a due donne

Lecce. Sono uscite di casa senza alcuna comprovata ragione e si fanno un giro in scooter. Protagoniste di questa vicenda due donne di Lecce, che hanno pensato di concedersi una “passeggiata” violando così le prescrizioni governative.

Escono di casa e fanno un giro in scooter

Per loro è fioccata una multa salata da oltre 6mila euro. La Polizia locale ha contestato alle donne la violazione dei divieti riguardanti il contenimento dell’epidemia da Covid-19, la guida senza patente e l’incauto affidamento del mezzo.

Per ciascuna di esse è scattata una sanzione di 400 euro per l’inottemperanza all’obbligo di permanenza nelle abitazioni. Inoltre, gli agenti hanno inflitto una sanzione di 398 euro per guida senza patente, mentre nei confronti della proprietaria del veicolo è scattata una multa di 5.110 euro per incauto affidamento del mezzo.

(Immagine di repertorio)