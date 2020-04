Bonus 600 euro: quando arriva? Quando verrà pagato? Chi ha diritto al bonus di 600 euro?

Bonus 600 euro: quando arriva? Quando verrà pagato? Dal 1 aprile i lavoratori autonomi, le partite Iva e i liberi professionisti possono richiedere a scaglioni il bonus 600 euro per affrontare la crisi legata all’emergenza Coronavirus. Questo è uno dei provvedimenti previsti dal governo per aiutare lavoratori autonomi in questa fase.

I lavoratori possono richiedere il bonus 600 euro inviando la domanda tramite il sito dell’Inps www.inps.it, con il servizio online denominato Indennità Covid-19. L’indennità non è soggetta ad imposizione fiscale. Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Il servizio consente di compilare e inviare online la domanda, per ottenere l’indennità Covid-19 una tantum, prevista nel Decreto Cura Italia. Non è richiesta alcuna documentazione. Solo il codice Iban. L’elemento che garantisce la buona riuscita della richiesta è la ricevuta rilasciata dall’INPS alla fine della compilazione e dell’invio della domanda.

Bonus 600 euro: quando arriva? Quando verrà pagato?

Quando arriva il bonus 600 euro? Inps ha spiegato che rispetterà l’ordine cronologico delle domande e probabilmente ci vorranno circa 15 giorni per averlo a tutti gli effetti erogato sul proprio conto, dopo la presentazione della domanda. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha detto che l’Inps è pronto a pagare l’indennità ai lavoratori autonomi entro il 15 aprile. Per il mese successivo – se il nuovo decreto sarà approvato entro le prossime due settimane – il pagamento potrebbe arrivare entro la fine di questo mese. Le domande a quel punto saranno già lavorate e il pagamento sarà più rapido.

Alle 16 di giovedì, fa sapere l’Inps, erano già arrivate 1,6 milioni di domande. “Non c’è un ordine cronologico per l’accettazione delle domande di indennità per i lavoratori autonomi” ha precisato il presidente dell’Inps ai microfoni di Skytg24.

Ha anche assicurato che tutti gli aventi diritto al bonus di 600 euro lo riceveranno: “Pagheremo senza ordine cronologico e senza deadline finale. Le risorse ci sono per tutti i 5 milioni che hanno diritto al bonus da 600 euro e all’eventuale rinnovo. C’è un limite di spesa previsto dalla legge ma laddove dovessero esaurirsi i fondi il Governo ha garantito che saranno rifinanziati”.