Inps, pin semplificato: come richiederlo per il bonus 600 euro e bonus baby sitter

Inps, pin semplificato: come richiederlo per il bonus 600 euro. Da mercoledì sarà possibile fare richiesta per il bonus 600 euro per i lavoratori, partite Iva, previsto dal governo per l’emergenza Coronavirus. Il PIN semplificato INPS serve sia per la domanda bonus 600 euro che per il bonus baby sitter, misure previste dal Decreto Cura Italia n. 18/2020.

La domanda per la richiesta del bonus 600 euro per i lavoratori autonomi e le partita IVA ed il bonus baby sitter, potrà essere presentata sul sito dell’INPS e si può accedere:

PIN;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta d’identità elettronica;

Carta Nazionale dei Servizi;

PIN INPS semplificato

L’INPS con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare una procedura semplificata per ottenere il PIN, al fine di effettuare le domande per le partite IVA ed i lavoratori autonomi e il voucher baby sitter. Con questa procedura semplificata tutti coloro che non dispongono del PIN dispositivo INPS, SPID, la Carta d’Identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi, potranno richiedere il PIN semplificato.

Inps, pin semplificato: come richiederlo

Per ogni domanda che si vuole inoltrare, è necessario avere le credenziali personali del singolo richiedente Inps. Chi non possiede già il PIN dell’INPS (o SPID, CNS e CIE) deve farne necessariamente richiesta per ottenerlo.

Il Pin INPS, infatti, può essere richiesto tramite:

Il sito internet www.inps.it , utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; Chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Per fare la richiesta del PIN semplificato online occorre:

Collegarsi al sito internet www.inps.it;

Cliccare sul pulsante “Richiedi PIN”;

Inserire il proprio codice fiscale;

Compilare il modulo con tutti i dati richiesti (è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il PIN di 8 caratteri);

Cliccare AVANTI e procedere come indicato.

Una volta conclusa la procedura si riceve via e-mail o SMS un codice di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.

Nel caso di mancata ricezione della prima parte del Pin entro 12 ore dalla richiesta si consiglia di chiamare il Contact Center INPS.

Richiesta del Pin semplificato al numero verde INPS

Chiamando il numero verde per chiedere il pin semplificato, sono richiesti gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di telefono). Dopo si potrà ricevere il PIN composto da 8 cifre.

Richiesta credenziali SPID

L’altra modalità di accesso ai servizi INPS online è tramite le credenziali SPID di secondo livello. Se non si possiedono, la richiesta può essere fatta online, tramite:

Aruba,

Infocert,

Intesa, Namirial,

Poste,

Register,

Sielte,

Tim.

Per richiedere le credenziali SPID è necessario avere: