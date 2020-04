Gifted – Il dono del talento stasera in tv: trama, cast e trailer del film in onda alle ore 21.30 su Rai 1

Questa sera alle ore 21.30 su Rai 1 andrà in onda il film Gifted – Il dono del talento. Si tratta di un film drammatico americano del 2017 diretto da Marc Webb e scritto da Tom Flynn. Ha come protagonisti Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate ed Octavia Spencer. La trama segue la vita di una bambina di 7 anni intellettualmente dotata, che diventa oggetto di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio e sua nonna.

Gifted – Il dono del talento, trama

Uno zio single intraprende una battaglia legale per ottenere la custodia della nipote, giovane prodigio della matematica, e garantirle una vita normale nonostante l’opposizione della madre.

Gifted – Il dono del talento, il cast

Chris Evans: Frank Adler

Mckenna Grace: Mary Adler

Lindsay Duncan: Evelyn Adler

Jenny Slate: Bonnie Stevenson

Octavia Spencer: Roberta Taylor

Glenn Plummer: Avv. Greg Cullen

John Finn: Aubrey Highsmith

Elizabeth Marvel: Gloria Davis

