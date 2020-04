Call of Duty Modern Warfare: aggiornamento gratis alle ore 19

Call of Duty Modern Warfare gratis. Se i giochi gratis di Ubisoft e quelli regalati dagli sviluppatori per superare questo periodo di quarantena causata dal Covid-19 non vi bastano, sappiate che ora sta per arrivare un nuovo omaggio. Call of Duty Modern Warfare sarà gratis, nella sua modalità multiplayer, a partire da oggi e per tutto il resto del weekend.

Questo significa che, se non possedete il gioco, vi basterà scaricare Call of Duty Warzone, la modalità battle royale, per poter accedere a tutte le modalità multigiocatore di COD Modern Warfare sia su PC che su PS4 e Xbox One.

Precisamente, l’inizio della versione gratis del multiplayer del gioco è fissato per le 19.00 di oggi, venerdì 03 aprile 2020, e continuerà fino alle 19.00 di lunedì 06 aprile. Avete quindi 72 ore per poter mettere alla prova le modalità 6v6 e 10v10.

Il vantaggio, inoltre, è che durante questo weekend i giocatori di Warzone e i giocatori di Warfare si raduneranno tutti assieme, rimpinguando quindi il matchmaking della versione premium di COD. Nella lobby di Warzone troverete in ogni istante la playlist “Stocked Up, Locked Down” e sarà possibile giocare all’interno delle mappe Atlas Superstore e Shoot House.

Come riporta il sito Tomshw, si potrà giocare con le modalità Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed ed Headquarters. Ricordiamo inoltre che i progressi di Modern Warfare e Call of Duty Warzone sono condivisi, quindi anche giocando alla versione gratis del multiplayer di MW avanzerete nel pass e otterrete benefici per le prossime partite di Warzone.

Indiscrezioni

Poche ore fa, un utente ha riportato altre novità sul titolo Stando a quanto ha dichiarato, apparentemente sono in programmazione ben 4 nuovi Call of Duty legati al mondo di Modern Warfare, ognuno dei quali legato a sua volta ad un personaggio specifico della saga come il capitano MacTavish, Ghost e Sandman. Sembra quindi che Activision voglia far prendere alla saga una piega totalmente nuova ad inusuale.