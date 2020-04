Resident Evil 3 disponibile da oggi, pronti ad affrontare il letale Nemesis?

Resident Evil 3. La versione remake di Resident Evil 3 è finalmente arrivata con un comparto tecnico totalmente rinnovato e una trama tutta da riscoprire. Se siete fan del titolo originale o dei giochi a tema horror sicuramente non vi siete fatti scappare questo titolo. La nostra guida vi porterà nella nuova avventura di Jill mostrandovi proprio tutto quello di cui avete bisogno per completare il gioco al 100%.

Come riporta il sito Tomskw, Resident Evil 3 è il Remake del videogioco omonimo uscito per Playstation e con il sottotitolo Nemesis nel lontano 1999. Il gioco segue le vicende di Jill Valentine nella sua fuga da Raccoon City e da un mostro invincibile di nome Nemesis. Il Remake riprende e aggiorna il vecchio titolo provando ad approfondire e limare quello che la potenza tecnica dell’epoca non poteva fare. Il giocatore verrà immerso in una città abbandonata piena di zombie famelici e in cui il solo obiettivo è quello di sopravvivere.

Ad accompagnare Jill nella sua avventura ci sarà Carlos, anche lui molto cambiato rispetto al personaggio del ’99 e con cui potremo affrontare alcune parti del gioco. RE 3 Remake è un survival horror vecchio stampo che riporta in auge un classico senza tempo di Capcom e che ha decretato il successo della longeva saga videoludica a tema zombie. Molte cose cambiano, facendo magari storcere il naso a qualche purista del capitolo originale e molte altre restano uguali, proprio come Nemesis. Il mostro è infatti diventato un’icona del mondo dei videogiochi, presente anche in tanti altri titoli, è il vero emblema del pericolo imminente e sempre in agguato.