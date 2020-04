Stasera in tv film – Escape Plan – Fuga dall’inferno: cast, trama e trailer del film su Rai 2 alle 21.20. E’ un film d’azione del 2013, diretto da Mikael Håfström, ha come protagonisti Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

Escape Plan – Fuga dall’inferno, trama

Ray Breslin è un esperto di sicurezza che lavora per una società che si occupa di collaudare penitenziari da cui apparentemente è impossibile fuggire. Come da prassi collaudata, si fa incarcerare sotto falso nome e viene inviato nella prigione designata per cercare di trovare una falla nel sistema. Il suo compito è quello di evidenziare, in questo modo, i punti di debolezza per permettere alla società di sanarli.

Ray si rende presto conto, però, che le cose sono molto diverse dal solito. La Tomba, carcere di massima sicurezza, è una prigione high tech perfezionata sulle sue ricerche e nessuno dei soliti protocolli, necessari a permettergli di tornare a casa una volta concluso il test, è stato attuato. Dovrà dunque organizzare una vera fuga e per farlo tornerà a stringere rapporti con Emil Rottmayer, un suo ex compagno di prigionia conosciuto durante un test effettuato in un altro carcere.

Fuori del penitenziario, i colleghi di Ray, sotto sua richiesta, indagano su chi abbia voluto farlo rimanere nella Tomba, che si scoprirà essere costruita su una nave cargo.

Escape Plan – Fuga dall’inferno: cast

Sylvester Stallone (Ray Breslin)

Arnold Schwarzenegger (Emil Rottmayer)

Jim Caviezel (Willard Hobbes)

Vincent D’Onofrio (Lester Clark)

Amy Ryan (Abigail Ross)

Caitriona Balfe (Jessica Miller)

Vinnie Jones (Drake)

Sam Neill (Dott. Kyrie)

50 Cent (Hush)

Matt Gerald (Roag)

Faran Tahir (Javed)

Escape Plan – Fuga dall’inferno: trailer