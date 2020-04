Napoli, “follie” da coronavirus: esce nuda in strada e sputa sui passanti. Bloccata

Corre nuda in strada, sputa e tossisce contro i passanti. E’ quanto accaduto l’altro ieri a Napoli, in via Carbonara, a ridosso della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi. La donna, fuori di senno, è stata ripresa da diversi telefonini e il video ha fatto il giro dei social network.

Napoli, nuda in strada: sputa sui passanti

Secondo quanto ricostruito, la protagonista dell’insolita vicenda è una donna originaria dell’Est Europa. Si è denudata, è scesa in strada e, sfidando il freddo, ha cominciato a correre lungo il marciapiede. Alcuni passanti l’hanno inseguita nel vano tentativo di coprirla con un lenzuolo. Lei ha reagito male e ha cominciato a sputare e tossire contro i suoi soccorritori.

La scena è stata immortalata da alcuni residenti affacciati ai balconi. Successivamente la donna è stata bloccata e sottoposta a trattamento sanitario tassativo. Verrà sottoposta al tampone per verificare la sua eventuale positività al Covid-19. Ignote le ragioni del suo gesto. Probabilmente la donna, già affetta da disturbi psichici, ha sofferto il lungo periodo di isolamento domestico a cui sono obbligatoriamente sottoposti tutti per contenere il contagio da coronavirus.