Previsioni meteo, ultime piogge fino a venerdì poi il caldo: “Sarà una primavera da record”

Previsioni meteo. Ultime piogge, poi arriva il bel tempo. Come riporta il meteo.it, non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per iniziare a respirare il vero clima primaverile. Secondo gli esperti il caldo si farà sentire già verso la fine della primavera, preludio a quella che si preannuncia un’estate da record.

Partendo dal mese di giugno, i dati ci dicono le temperature saliranno su valori ben superiori alle medie su buona parte dell’Italia con i primi picchi superiori ai 30°C. Le precipitazioni sono previste invece in media: come spesso accade saranno soprattutto sotto forma di rovesci temporaleschi e colpiranno zone limitate e non omogenee, ma in particolare il Nord.

Previsioni meteo nei prossimi giorni

Mercoledì

Sarà ancora una giornata parzialmente capricciosa su alcune zone del Sud per effetto di un vortice ciclonico collocato nella vicina Grecia. Nubi e piovaschi sparsi sono infatti attesi sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Puglia. Qualche debole nevicate sugli Appennini attorno ai 1000 metri. Qualche debole pioggia non è da escludersi anche nel sud della Sardegna.

Sul resto del Paese il sole comincerà a dominare lo scenario meteorologico salvo qualche nube di passaggio al Nord.

Sul fronte climatico non ci attendiamo cambiamenti di nota con valori che resteranno sotto media.

Previsioni meteo, Giovedì

Un altro vortice depressionario collocato tra le Isole Baleari e la Spagna disturberà il tempo sulle due Isole Maggiori e sui comparti più meridionali calabresi. Qui sarà necessario ancora un ombrello a portata di mano in quanto ci attendiamo alcune piogge sparse, più moderate sulla Sicilia.

Altre nubi solcheranno i cieli del Sud ma senza provocare fenomeni. L’alta pressione farà invece sentire la sua positiva influenza sul resto d’Italia dove un generoso soleggiamento si consoliderà ulteriormente. Le temperature sono previste in crescita nei valori massimi, mentre continuerà a fare freddino la notte e nelle prime ore della mattina in particolare al Nord.

Venerdì

Arriviamo così a venerdì quando il quadro meteorologico generale comincerà a dare segnali di miglioramento anche sulle due Isole Maggiori e al Sud nonostante rimarremo sempre in un contesto meteo leggermente incerto anche, ma il rischio di pioggia diverrà via via sempre meno elevato.

Poco da dire invece per il resto del Paese dove continuerà a splendere un sole sempre più convinto con i termometri che saliranno ulteriormente fino a raggiungere valori tipicamente primaverili, preludio ad un weekend, salvo sorprese, che dovrebbe trascorrere più tranquillo e mite per tutti.

