Diretta Protezione Civile oggi 1 aprile, gli aggiornamenti, i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Italia

Diretta Protezione Civile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile è alle ore 18. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Italia.

Diretta Protezione Civile, la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, sarà il Capo del Dipartimento della protezione Civile Angelo Borelli.

La quarantena voluta dall’ultimo dcpm emanato dal Governo Conte ha reso l’appuntamento con il bollettino della Protezione Civile ancora più sotto i riflettori, con milioni di italiani che attendono ogni giorno di conoscere la situazione e l’evoluzione del contagio da coronavirus.

Il Bollettino giornaliero sui numeri del contagio del coronavirus in Italia viene fornito in doppia versione, con sottotitoli o senza, ma non può essere commentato dagli utenti. Ogni intervento ha la durata circa di mezzora.

I dati del bollettino di ieri 31 marzo

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 105792, al momento sono 77635 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 15729. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28192, in terapia intensiva 4023, mentre 45420 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 12428, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile.