Pozzuoli, festa in strada: i carabinieri identificano e sanzionano 4 persone

Arrivano le prime denunce per la festa improvvista nel rione popolare di Pozzuoli. I Carabinieri della Compagnia del comune flegreo, infatti, hanno sanzionato quattro persone. A incastrarle i video che li riprendevano in strada visionati dai militari dell’Arma.

Pozzuoli, festa in strada: carabinieri sanzionano quattro persone

Identificate e sanzionate altre 4 persone che il 29 marzo scorso hanno assistito in strada ad un ballo improvvisato da un uomo nel rione popolare “Marocchini”di Pozzuoli. Ripresi in un video poi diventato virale sui social network, i 4 – due dei quali già noti alle forze dell’ordine – sono stati. Sono nel frattempo in corso ulteriori indagini per identificare gli altri soggetti che avevano abbandonato la propria abitazione senza giustificato motivo. L’episodio fu stigmatizzato anche dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.