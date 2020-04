Campania, numeri discordanti: rimossa la previsione dei contagi “zero” per il 20 aprile

In Campania le previsioni sulla fine del contagio da coronavirus sono discordanti. I dati sono pochi chiari e non rivelano un andamento unitario. Per questo il centro di studi Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief) ha rimosso la Campania dalla tabella delle previsioni statistiche che proiettava la nostra Regione al 20 aprile prossimo per la fine dell’emergenza.

Campania, dati pochi chiari: slitta la fine dell’emergenza coronavirus?

Sulla più popolosa regione del Mezzogiorno dunque manca una previsione statistica che possa essere attendibile. Franco Peracchi, docente a Tor Vergata e alla Georgetown University di Washington, prima per la Campania ha appuntato la data del 20 aprile, poi ha provato a spostarla in avanti ma al momento di pubblicare il lavoro ha deciso di escluderla dalla tabella.

I motivi di questa “indecifrabilità” sono tanti. La prima ragione è positiva: i numeri del contagio tutto sommato sono ancora piuttosto modesti e questo li rende ballerini. La seconda ragione è più sostanziale. In Italia il giorno in cui ci sono stati più casi diagnosticati è stato sabato 21 marzo con 6.557 contagi, di cui appena 99 in Campania, cioè l’1,5%. Nei giorni successivi la nostra regione ha fatto registrare per quattro volte dati in calo rispetto al giorno precedente e per cinque volte valori in rialzo.

Il rebus dell’indice di contagio

Ma ciò che preoccupa è l’indice di contagio, cioè il numero di persone che ciascun positivo infetta. Mentre nel resto d’Italia è sceso all’1,1, in Campania si aggira intorno al 1,35. In pratica ogni tre infetti se ne contagiano altri 4. E’ un indice ancora troppo alto che può provocare un allargamento della pandemia nella nostra Regione. Inoltre l’attendibilità delle previsioni si basa sull’osservanza delle misure di contenimento. Basta una manciata di comportamenti sbagliata da parte della popolazione a far ripartire il contagio. Intanto, nella sola giornata di ieri, i casi di positività in più sono stati 164 in più, ma consola il fatto che sia aumentato in parallelo anche il numero dei tamponi (1566 in una sola giornata).