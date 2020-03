Giugliano, altri tre casi di coronavirus: elevate dieci contravvenzioni

Cresce il numero dei contagiati da coronavirus a Giugliano. Altre tre persone oggi, 31 marzo, risultano positive. A comunicare i dati alla Protezione Civile l’Asl. Il totale dei positivi al Covid-19 nella terza città della Campania per numero di abitanti sale a 29.

Giugliano, 29 contagi da coronavirus

Nel corso della giornata la Polizia Municipale ha eseguito anche 306 controlli. La maggior parte si sono concentrati in via Oasi Sacro Cuore. Due esercizi commerciali sono stati controllati. Dieci le contravvenzioni elevate dai caschi bianchi per violazione del decreto legge 19 del 25 marzo emanato per fronteggiare l’emergenza coronavirus.