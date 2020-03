Giugliano, “Alimentiamo il Bene Comune”: l’iniziativa solidale dell’istituto La famiglia al centro

Anche a Giugliano i corpi intermedi si organizzano e danno vita ad una grande azione di solidarietà sociale per far fronte all’emergenza sociale economica e lavorativa generata dal coronavirus. Enti ed associazioni del terzo settore, in collaborazione con la Caritas diocesana, le parrocchie M. SS delle Grazie, San Marco, Sacro Cuore, San Pio X, Sacra Famiglia, il Santuario dell’Annunziata, insieme ad associazioni di categoria, commercianti, imprenditori e aziende, con la collaborazione di alcuni supermercati del territorio, stanno collaborando al progetto “A. B. C. Alimentiamo il bene comune”, promosso dall’istituto La Famiglia al Centro.

Una gara di vicinanza e di solidarietà con quanti vivono situazioni di svantaggio sociale ed economico. Possono contribuire tutti con alimenti e generi di prima necessità, prodotti per la prima infanzia, medicinali, etc, nonché con una donazione su https://gf.me/u/xs234u , per la costituzione di un fondo a cui attingere per far fronte all’emergenza economica di molte famiglie. I promotori del progetto, si sono resi disponibili a cooperare e collaborare con qualunque iniziativa di solidarietà sarà messa in atto sul territorio, sia quelle istituzionali che quelle provenienti dal privato sociale.

COMUNICATO STAMPA