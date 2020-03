Coronavirus, Trump: “All’Italia 100 milioni di dollari in aiuti”

Gli Stati Uniti invieranno all’Italia 100 milioni di dollari materiali chirurgici e medici. Trump e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno avuto una conversazione telefonica nel corso della giornata di ieri. Nel colloquio è stato definito l’invio di materiali dagli Usa all’Italia. ”Ho appena parlato con il primo ministro italiano, abbiamo dotazioni supplementari, prodotti di cui non abbiamo bisogno. Manderemo circa 100 milioni di dollari di materiali chirurgici e medici, materiale ospedaliero all’Italia. Giuseppe era molto contento, stanno vivendo un momento molto difficile”, ha spiegato il Presidente degli Stati Uniti. Ieri su Twitter il premier italiano ha ringraziato l’inquilino della Casa Bianca: “Sono molto grato per la solidarietà ed il supporto dagli amici americani”, è quanto si legge nel post. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha riferito di essere grato per gli aiuti sanitari. “Nonostante gli Stati Uniti siano tra i paesi più colpiti al mondo dal Coronavirus hanno dimostrato grande solidarietà e generosità nei confronti dell’Italia e del nostro popolo”, scrive stamane Di Maio sui suoi canali social. “Questa notte – ha aggiunto il ministro – il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Usa invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari. Grazie”. Visualizza questo post su Instagram Nonostante gli Stati Uniti siano tra i Paesi più colpiti al mondo dal coronavirus, hanno dimostrato grande solidarietà e generosità nei confronti dell’Italia e del nostro popolo. Questa notte il presidente Donald Trump ha annunciato che gli USA invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari. Grazie 🇮🇹🇺🇸 Un post condiviso da Luigi Di Maio (@luigi.di.maio) in data: 31 Mar 2020 alle ore 12:31 PDT

La situazione a New York

Il numero di decessi da coronavirus nello Stato americano di New York ha raggiunto numeri “da capogiro” e il governatore Andrew Cuomo non ha nascosto il suo angosciato allarme. “Sta arrivando lo tsunami, prepariamoci”, ha detto preoccupato nel corso di una conferenza stampa. “Abbiamo perso oltre mille newyorkesi e raggiunto numeri da capogiro. L’unico punto adesso è fare qualunque cosa possibile per salvare vite umane”.