Fake news: foto di cronaca tedesca usate per creare panico nei condomini

Uomini armati fake news. Gira sui social e sopratutto su WhatsApp un post, accompagnato da due immagini ritraenti due persone armate all’’interno di un condomino. Il messaggio diffuso in queste ore invita la cittadina napoletana a stare all’erta e a fare attenzione ai due uomini che effettuerebbero delle rapine all’interno degli appartamenti.

In realtà si tratta dell’ennesima fake-news che popola il mondo dei social network, infatti le immagini sono state prese dal sito tedesco https://www.polizeiticker.ch/ e si riferiscono ad un episodio di cronaca avvenuto a Düsseldorf a febbraio, dove due donne sono state rapinate.

Uomini armati fake news, la denuncia

“Purtroppo c’è chi si diverte a diffondere false notizie e panico sui social. Sinceramente, non ne capiamo il motivo, evidentemente si tratta di persone con menti contorte e che non hanno di meglio da fare nella loro vita, potrebbero comunque impiegare meglio il loro tempo invece di danneggiare le persone. Alcuni ci segnalano che addirittura ci sarebbe una strategia politico criminale che sta cercando di diffondere il panico tra la cittadinanza al fine di destabilizzare le istituzioni.

Chiediamo alle persone che utilizzano i social di non dare credito a notizie che non provengono da siti affidali o istituzionali. E quando vi imbattete in una fake-news segnalatela.” – hanno dichiarato il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.

