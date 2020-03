Follia a Salerno, fa incendiare auto poi aggredisce i carabinieri e viene picchiato

Salerno. Sono state aperte due inchieste a seguito del video che è finito in rete e che mostra cinque carabinieri picchiare con particolare veemenza un uomo che giace indifeso a terra.

L’aggressione a Salerno

Le immagini sono davvero forti. I militari non solo lo colpiscono alla testa e al tronco con i manganelli, ma arrivano perfino a colpirlo con dei calci.

Le inchieste avviate, come riporta La Repubblica, sono quella penale della Procura diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli e quella disciplinare, aperta dai carabinieri per “le opportune verifiche sul rispetto delle procedure da parte dei militari intervenuti e sul comportamento tenuto nel complesso”, come recita la nota diffusa dal comando provinciale guidato dal colonnello Gianluca Trombetti.

Il comando avverte anche che quell’immagine rappresenta “solo parte dell’intervento” avvenuto al culmine di momenti estremamente concitati.

La ricostruzione

L’episodio si è verificato in via San Leonardo a Salerno. Un uomo di cinquant’anni, indicato ora come “affetto da disturbi comportamentali già noti ai suoi familiari”, sale a bordo di un’auto priva di pneumatici, si mette in moto e comincia a correre.

La centrale operativa viene avvisata e scatta un inseguimento. Una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri prova a fermare la vettura ma quando uno dei militari intima l’alt, il conducente “tenta di investirlo, così riuscendo a guadagnare la fuga”.

La colluttazione

La corsa rocambolesca si arresta poco dopo, quando l’auto finisce contro un guard-rail. Lo schianto, violento, innesca un incendio e la vettura viene completamente avvolta dalle fiamme.

Il conducente riesce ad uscire dalla macchina ed appare in forte stato di agitazione. Aggredisce una prima volta due carabinieri, scaraventandoli a terra.

Inizia una colluttazione tra l’uomo e i militari. Si avvicina anche un passante per provare a calmare l’uomo. Ma niente da fare: il cinquantenne dà nuovamente in escandescenze. A quel punto tre carabinieri per bloccarlo lo gettano sull’asfalto e cominciano a colpirlo con il manganello.

L’uomo cerca di alzarsi, a uno dei militari vola persino il bastone. Nel frattempo, il cinquantenne viene preso anche a calci. Poco dopo arriva una pattuglia di rinforzo, i carabinieri da tre passano a cinque. E i colpi si moltiplicano. Un residente riprende la scena dalla sua abitazione e il video finisce subito in rete.

Negli ambienti dell’Arma c’è grande amarezza per l’episodio. Chi conosce i militari protagonisti della vicenda, li indica come colleghi esperti e con una lunga esperienza alle spalle in ruoli anche impegnativi.