Barbara d’Urso e Matteo Salvini recitano in diretta l’Eterno Riposo. Video

A Live – Non è la D’Urso, Barbara d’Urso e Matteo Salvini recitano l’Eterno Riposo. E’ accaduto nella puntata di ieri sera. Il leader della Lega ha “chiesto” di dedicare un momento a tutte le vittime di Coronavirus in Italia e la conduttrice lo ha assecondato. I due così si sono ritrovati in diretta a recitare l’Eterno riposo.

“Permettimi dieci secondi per pensare ai 10mila italiani morti. Mi taccio e dedico loro un Eterno Riposo”. Inizia così il collegamento di Matteo Salvini a “Live – Non è la d’Urso”. Barbara D’Urso ha introdotto la preghiera spiegando che lei ogni sera recita il Rosario e non se ne vergogna. Matteo Salvini, in collegamento con lo studio, ha confermato dicendo che anche lui ha la stessa abitudine.

E se Salvini non si aspettava forse di recitare proprio in diretta la preghiera, il “la” gli è stato dato proprio dalla conduttrice. Barbara D’Urso ha così recitato tutto d’un fiato: “L’Eterno riposo dona loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace”. Subito è arrivato l’eco del collegamento di Matteo Salvini.

I commenti sui social network non sono stati lusinghieri dopo aver assistito a questa scena in televisione. Ma il segretario della Lega non è nuovo a questi accostamenti. Spesso ha mostrato il rosario in tv come in comizi e fatto appello persino alla “Vergine Maria”.

Intanto l’ultimo bollettino della protezione civile di ieri, 29 marzo, parla di 97.689 casi in Italia, in crescita del 5,6% rispetto al 28 marzo (+ 5,217). Gli attualmente positivi sono 73.880 (+5,4%), i morti sono in totale 10.779, in crescita di 756 rispetto al 28 marzo (+7,5%), mentre i guariti sono aumentati di 646 (+5,2%) a quota 13.030. Sono 3.906 i malati ricoverati in terapia intensiva, 50 in più rispetto al 28 marzo. In Lombardia, la regione più colpita, il bollettino del 29 marzo parla di 416 morti nel giro di 24 ore per il coronavirus per un totale di 6.360 morti.

Video l’eterno riposo