Dramma ad Ibiza, 30enne di Aversa muore dopo crisi respiratoria

Ibiza. Tragedia ad Ibiza, Francesco Iovine muore a 30 anni. E’ stato stroncato da un malore il giovane 30enne, originario di Aversa ma residente ad Ibiza da diverso tempo per motivi di lavoro. Francesco, noto a tutti come Franco, è deceduto a causa di una crisi respiratoria, dopo essersi recato in ospedale. Sotto choc la comunità di Aversa mentre si trova a combattere l’emergenza coronavirus, è costretta a pingere un ragazzo di appena 30 anni.

Francesco Iovine, nipote dell’ex boss

Come riporta Marilena Natale, Francesco Iovine era figlio di Carmine Iovine, ucciso nel 1994 nonché nipote dell’ex boss, oggi collaboratore di giustizia Antonio Iovine. Il giovane si era trasferito ad Ibiza con la sorella quasi in pianta stabile. A differenza del fratello Oreste non aveva aderito al programma di protezione garantiti ai familiari di ‘o ninno, capoclan dei Casalesi, dal 2014 collaboratore di giustizia.