Controlli Coronavirus: Giugliano blindata da esercito e vigili

Arriva l’esercito a Giugliano. I militari questo pomeriggio sono schierati in via Oasi Sacro Cuore con la polizia Municipale. Gli agenti, guidati dalla comandante Maria Rosaria Petrillo, con l’ausilio dei militari, stanno blindando diverse arterie cittadine per controllare chi è in strada e se lo è per motivi di necessità.

La richiesta dell’esercito era stata fatta dal commissario Cimmino che guida l’ente di Corso Campano subito dopo che era stato dato il via libera del governo alla Regione. Ieri è arrivata la comunicazione ufficiale della Prefettura e così da oggi sono operativi sul territorio.

In corso le verifiche delle autocertificazioni per comprovate esigenze lavorative, di salute e di assoluta urgenza. I controlli, dunque, procedono senza sosta su tutto il territorio giuglianese.

In queste settimane i controlli da parte delle forze dell’ordine sono serrati. Migliaia le persone controllate e decine i denunciati perché beccati in strada senza una motivazione di necessità. Da oggi dunque anche l’esercito a supporto delle forze dell’ordine già presenti sul territorio. L’obiettivo principale è di far rispettare le misure restrittive imposte dal governo nazionale e regionale e cioè di restare a casa e uscire solo per motivi previsti dai decreti.