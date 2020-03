Coronavirus, Napoli piange il dottore Maurizio Galderisi della Federico II

Un altro medico stroncato dal coronavirus a Napoli. Si tratta del dottor Maurizio Galderisi, 65 anni, stimato cardiologo nonché professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli.

Coronavirus, muore a Napoli Maurizio Galderisi

Positivo al Covid-19, il dottor Galderisi era stato ricoverato in ospedale, dove purtroppo è sopraggiunta la morte. La notizia ha fatto presto il giro del web e dell’ambiente universitario dove il 65 era conosciuto anche come vicepresidente della Società europea di Imaging cardiovascolare.

Un collega di Galderisi ha scritto su Facebook: “Non vogliamo essere persone eccezionali, vogliamo essere medici, infermieri, professionisti che possono svolgere il proprio lavoro: prenderci cura dei nostri pazienti e salvarli quando è necessario avendo a disposizione tempo, spazi e attrezzature adeguate. Oggi il Coronavirus ci ha portato via il professore Maurizio Galderisi, un caro amico. Una perdita immensa per cardiologia italiana, europea e mondiale. Il mio cuore si ferma, non sarebbe dovuto succedere. Ti abbraccio forte”.

Solo due giorni fa Napoli aveva pianto un altro dottore stroncato dal virus. Gaetano Autore, detto Nino, medico di base del Vomero, quartiere collinare della città. Il dottor Autore, dopo essere risultato positivo al Coronavirus e dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, era stato ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Covid Unit per quanto riguarda l’Asl Napoli 2 Nord, dove purtroppo è sopraggiunto il decesso nella mattinata dello scorso 25 marzo. La figlia, in un messaggio scritto sui social per ricordarlo, dice: “Hai messo la vita dei tuoi pazienti davanti alla tua”.