Coronavirus, nuova lista Ateco delle attività che restano aperte

Nuova lista Ateco. Dopo le proteste dei sindacati con il governo, è stata stilata una nuova lista di attività produttive che in queste settimane di emergenza da Coronavirus restano aperte. L’elenco è ridotto rispetto a quello di qualche giorno fa.

“E’ stato fatto un grande lavoro comune, ottenendo un ottimo risultato nella direzione di tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini. Abbiamo rivisitato l’elenco delle attività produttive indispensabili, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E’ stato tolto dall’elenco tutto ciò che non era essenziale, visto il momento difficile che stiamo vivendo”, hanno comunicato Cgil, Cisl e Uil dopo l’incontro in videoconferenza con i ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo Stefano Patuanelli e aver raggiunto un accordo con il governo sulla nuova lista Ateco.

I lavoratori che continueranno a lavorare in queste settimane e dunque a recarsi sul posto di lavoro, dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuali. Non solo, in tutti i luoghi di lavoro, dovrà essere rigorosamente adottato il Protocollo sulla sicurezza firmato nei giorni scorsi a Palazzo Chigi. Quindi è necessario anche mantenere le distanze di almeno un metro.

Il Ministro delle Difesa si è impegnato a diminuire la produzione nel settore militare, salvaguardando solo le attività indispensabili. Il ministro Patuanelli si è impegnato a incontrare specifici settori in cui sono emerse particolari difficolta’ nell’attuazione del protocollo. Il governo si è inoltre impegnato a monitorare congiuntamente con il sindacato l’applicazione sia di quanto è stato concordato questa mattina, sia del Protocollo sulla sicurezza. I sindacati di categoria e territoriali e le Rsu vigileranno per la loro puntuale applicazione.