Coronavirus a Pozzuoli, le vittime salgono a tre

Pozzuoli. C’è la terza vittima da Coronavirus nella città flegrea. Si tratta di un professionista di 69 anni, residente ad Arco Felice. L’uomo aveva scoperto di essere positivo al Covid-19 pochi giorni fa.

Coronavirus a Pozzuoli, c’è la terza vittima

Come riporta Cronaca Flegrea, il 69enne era ricoverato nel reparto Covid-19 del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. In autoisolamento volontario per almeno 10 giorno le persone con le quali l’uomo ha avuto contatti prima di essere trasportato in ospedale.

Sale, dunque, a tre il numero dei decessi a Pozzuoli. Attualmente sono 17 i contagiati accertati nella città flegrea dall’inizio dell’epidemia. Tra questi uno risulta guarito.