Annunciazione del Signore oggi 25 marzo, significato e preghiera del giorno

L’Annunciazione del Signore o della Beata Vergine Maria è l’annuncio del concepimento verginale e della nascita verginale di Gesù che viene fatto a Maria dall’arcangelo Gabriele.

Oggi è la Solennità dell’Annunciazione del Signore; si ricorda il momento in cui l’angelo del Signore diede l’annuncio a Maria: «Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo», e Maria rispose disse: «Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola». Così, Colui che era prima dei secoli, l’Unigenito Figlio di Dio, per noi uomini e per la nostra salvezza si incarnò nel seno di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo.