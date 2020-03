Madonna di Medjugorje, 2 marzo: ultimo messaggio della Vergine

Medjugorje, 2 marzo ultimo messaggio della Madonna. Nel corso della mattina di questo lunedì 2 marzo 2020, da Medjugorje saranno diffuse le parole del messaggio alla veggente Mirjana. Come ogni secondo giorno del mese, anche per questa giornata i fedeli e pellegrini di Medjugorje di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna “concesso” nell’apparizione misteriosa e mensile a Mirjana Dragicevic Soldo.

Medjugorje, 2 marzo 2020 ultimo messaggio

La Madonna oggi apparirà alla veggente Mirjana come accade dal 1981 (ogni 2 e ogni 25 del mese).La prima volta accadde il 23 giugno del 1981: allora, per la prima volta, due testimoni, Ivanka e Mirjana, riferirono di aver assistito su di una collina di Medjugorje a un fenomeno incredibile, raccontando dell’apparizione di una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino. Da quel giorno decine di migliaia di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella stessa collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate, guarite nel fisico ma soprattutto nello spirito. Da quel giorno, ogni 2 e 25 del mese i veggenti riferiranno un messaggio comunicato dalla madre di Gesù.

Medjugorje, messaggio 2 febbraio 2020

Cari figli, sono stata scelta per essere madre di Dio e vostra madre, per decisione e amore del Signore, ma anche per mia volontà, per mio amore illimitato verso

il Padre Celeste e mia totale fiducia in Lui. Il mio corpo è stato il calice del Dio Uomo. Sono stata al servizio della verità, dell’amore e della salvezza così come lo sono adesso, in mezzo a voi, per invitarvi, figli miei, apostoli del mio amore, ad essere portatori della verità, per invitarvi, per mezzo della vostra volontà e dell’amore verso mio Figlio, a diffondere le Sue parole, parole di salvezza e per mostrare, con i vostri gesti, a tutti coloro che non hanno conosciuto mio Figlio, il Suo amore.

La forza la troverete nell’Eucarestia: Mio Figlio che vi nutre con il Suo corpo e vi rafforza con il Suo sangue. Figli miei, unite le mani in preghiera e guardate verso la croce in silenzio. In questo modo troverete la fede affinché possiate diffonderla, troverete la verità affinché possiate distinguerla, troverete l’amore affinché possiate capire come amare realmente. Figli miei, apostoli del mio amore, unite le mani in preghiera e guardate verso la croce: solo nella croce c’è la salvezza. Vi ringrazio.

E’ sufficiente uno sguardo per udire le parole non pronunciate e i sentimenti non espressi. Laddove regna l’amore, il tempo non si conta più. Noi siamo con voi! Mio Figlio vi conosce e vi ama. L’amore è ciò che vi conduce a me e, mediante quest’amore, io verrò a voi e vi parlerò delle opere della salvezza. Desidero che tutti i miei figli abbiano fede e sentano il mio amore materno che li guida a Gesù. Perciò voi, figli miei, ovunque andiate rischiarate con l’amore e con la fede, come apostoli dell’amore. Vi ringrazio”.