Crolla balcone con striscione “andrà tutto bene”: la foto è virale ma è falsa

Crolla balcone con striscione “andrà tutto bene”, è una bufala. La foto di un balcone crollato, con allegata notizia falsa, sta facendo nelle ultime il giro del web. Dopo le fake news sulla candela della speranza nella giornata di ieri, oggi è la volta di un balcone crollato nonostante sullo stesso fosse stato esposto lo striscione con “andrà tutto bene”. A rendere nota la notizia è il sito che smaschera le notizia fake, Bufale.net.

Crolla balcone con striscione, la verità

L’immagine dell’articolo, quella che circola oggi è la foto di un balcone crollato. Un evento sfortunato, che qualcuno ha deciso arbitrariamente di associare al Coronavirus ed in particolare allo striscione con il messaggio “Andrà tutto bene”.

La realtà, però, è ben diversa. La foto del balcone risale al 3 aprile 2016, data in cui si verificò il terremoto a L’Aquila. Ebbene, cade un balcone, come viene effettivamente riportato, ma il fatto di cronaca non è avvenuto durante la fase del Coronavirus. E soprattutto, non era stato esposto lo striscione con “Andrà tutto bene”.

Una fake news di cui forse non si sentiva la necessità, quasi a voler smorzare l’entusiasmo dei bambini in un periodo critico anche per loro. Da smentire, quindi, la foto sul balcone crollato con lo striscione “andrà tutto bene”.