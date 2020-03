Coronavirus in Campania, altri 26 contagi accertati: il totale sale a 1052

Cresce l’epidemia da coronavirus in Campania. Arrivano infatti i risultati dei tamponi effettuati in mattinata. A renderli noti un comunicato della Protezione Civile. L’unità di Crisi della Regione Campania “comunica che in nottata sono pervenuti i risultati del centro di riferimento dell’ospedale Ruggi d’Aragona”. Il laboratorio di analisi del nosocomio sannita, nell’ultima sessione di ieri, ha esaminato 70 tamponi, di cui 13 risultati positivi. Arrivano anche i tamponi dall’ospedale Cotugno e San Paolo.



Coronavirus in Campania, 26 contagi: il totale sale a 1052

In mattinata arrivano i risultati anche dalla città di Napoli. Presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 120 tamponi, di cui 18 risultati positivi;presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo sono stati esaminati 15 tamponi di cui 8 risultati positivi. Il bilancio complessivo parla di 1052 positivi nella nostra regione.

Totale positivi di oggi: 26

Totale tamponi di oggi: 135

Totale positivi ad oggi in Campania: 1.052

Totale tamponi ad oggi in Campania: 6.688