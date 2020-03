Stasera in tv, programmi di lunedì 23 marzo: dallo speciale su Mina a Stasera tutto è possibile, orari e tutti i programmi

Cosa fa stasera in tv, lunedì 23 marzo. Scopriamo il palinsesto televisivo di questa sera. Viste le numerose sospensioni di programmi tv a causa dell’emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutte le reti hanno subito degli stravolgimenti.

Vediamo la programmazione per le varie reti televisive italiane che cosa prevede. Si va da alcuni speciali su Mina, in vista del suo 80esimo compleanno il 25 marzo, a repliche di Stasera tutto è possibile su Rai 2 mentre Mediaset manderà in onda dei film.

Stasera in tv, lunedì 23 marzo

Su Rai Uno alle 21.25 andrà in onda “La concessione del telefono – C’era una volta Vigata”. Dopo il successo di “La mossa del cavallo” e “La stagione della caccia”, che hanno entrambi superato il 30% di share, l’immaginifico mondo di Vigàta nato dalla magica penna di Andrea Camilleri torna in tv. La concessione del telefono, tratto dall’omonimo romanzo storico di Camilleri edito da Sellerio editore, riporta alla ribalta l’immaginaria cittadina, resa unica dalla fantasia del grande scrittore siciliano.

Rai Due alle 21.20 proporrà la replica di “Stasera tutto è possibile”, game show condotto da Stefano De Martino. Ogni lunedì sera, andranno in onda le puntate dell’ultima stagione, quelle che sono state trasmesse lo scorso autunno. Si riparte dalla prima puntata (andata in onda il 16 settembre 2019), con ospiti Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero.

Su Rai Tre, invece, l’omaggio a Mina. Alle 21.20 riproporrà “In arte Mina”. A poco più di 40 anni dal suo ultimo concerto alla Bussola di Marina di Pietrasanta, dove tutto era comincia to, Rai 3 dedica una serata speciale alla regina indiscussa della canzone italiana. Mina, la più famosa cantante italiana di tutti i tempi. Ancora oggi ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti, con la sua arte che si reinventa continuamente, rimanendo sempre contemporanea.

In onda su Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Stasera Italia – Speciale Coronavirus”, condotto da Barbara Palombelli. Mentre Canale 5 alle 21.20 offre il film “La vita è una cosa meravigliosa”. Su Italia1 alle 21.25 continua la maratona dedicata agli appassionati di Harry Potter. La saga questa sera vedrà il film dal titolo: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”.

Su Iris alle 21 verrà proposta la visione del film “L’esorcista – Versione integrale”. Regan MacNeil, figlia di una nota attrice, comincia a dare segni insoliti di squilibrio. Dalla sua camera provengono violenti rumori, diventa isterica e compie sogni mostruosi. Di più, un regista amico di famiglia, viene trovato morto dopo essere stato solo con lei. A poco a poco però i medici che l’hanno in cura si dichiarano impotenti di fronte alle stranissime manifestazioni della ragazza arrivando a sussurrare che la poveretta sia “posseduta” da forze esterne. Di questo si convince anche la madre che chiama un sacerdote. Costui però fallisce. Un altro esorcista, dopo un’epica battaglia, riesce a prevalere, ma a un prezzo altissimo.

Su La7 alle 21.15 andrà in onda uno speciale del TgLa7 dal titolo “La trincea in corsia” condotto da Enrico Mentana.

Rai 5 alle 21.15 trasmetterà “Sherlock Holmes vs Conan Doyle”. Su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite”.