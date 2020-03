Decreto Coronavirus, l’elenco definitivo con codici Ateco delle attività che restano aperte: elenco codici Ateco online

Ieri sera è stato diffuso il nuovo decreto Coronavirus con l‘elenco con i codici Ateco delle attività che restano aperte. Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con la nuova stretta sulle attività produttive del Paese a partire da oggi. Il decreto verrà pubblicato in un’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale.

Il blocco delle attività scatterà da lunedì 23. Le aziende avranno eventualmente tempo fino al 25 per completare la chiusura. Nell’elenco delle attività essenziali non sono indicati come numeri Ateco i supermercati, i servizi bancari, finanziari, postali che comunque saranno autorizzati all’apertura. Si devono fermare anche i cantieri edili, con eccezione per quelli di manutenzione ferroviaria e stradale e per le strutture sanitarie.

È importante notare che al punto A dell’articolo 1 della bozza di Dpcm, si legge, a proposito: “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020”. Vediamo nel nuovo decreto Coronavirus l’elenco con i codici Ateco delle attività che restano aperte stabilite dal Governo.

Decreto Coronavirus, l’elenco con i codici Ateco delle attività che restano aperte