Milano, fermati alla stazione Centrale viaggiatori diretti al Sud

Ancora partenze da Nord al Sud, molte delle quali sono state bloccate. Qualcuno ha anche pianto alla stazione Centrale di Milano quando si è visto respingere alla partenza dei treni diretti a Salerno e Napoli perché non ha passato i controlli diventati più stringenti dopo le recenti direttive che limitano gli spostamenti.

Milano, fermati alla stazione viaggiatori diretti al Sud

Le forze dell’ordine hanno sottoposto a rigorose e approfondite verifiche dell’autocertificazione e dei documenti dei passeggeri, non molti di ritorno a casa. Una decina, complessivamente, quelli che non avevano i requisiti.

Numerosi i passeggeri giunti con un’autocertificazione incompleta che hanno dovuto integrarla dopo i suggerimenti dei poliziotti.

Alcuni non ce l’hanno fatta oppure non avevano proprio ragioni comprovate per spostarsi. Al di là di qualche pianto, hanno ripreso le loro valige e sono tornate a casa, salvo un giovane campano che ha cominciato una discussione molto animata con gli agenti prima che fosse mandato via.

Ordinanza su spostamenti

“Esprimo il mio vivo apprezzamento per la tempestività e l’importanza della decisione assunta dal Governo, ed esplicitata dal decreto congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, per il blocco di tutte le partenze da Nord a Sud. Questo ci aiuterà a combattere meglio la diffusione del contagio”, ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca dopo il nuovo decreto che vieta gli spostamenti da un comune all’altro.