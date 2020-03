Meteo, in Campania torna il maltempo: temperature anche sotto lo zero

Arriva il gelo sull’Italia. Il meteo in Campania non promette nulla di buono per questa settimana. Una massa di aria fredda proveniente dalla Russia irromperà sull’Italia dall’inizio della nuova settimana coinvolgendo anche la Campania. Nonostante l’arrivo della primavera, è previsto dagli esperti un brusco abbassamento delle temperature con clima molto freddo almeno fino a mercoledì. Si prevede tempo variabile, ventoso e con alcune nevicate a quote molto basse.

Dalla seconda parte della settimana l’aria fredda affluita genererà un profondo vortice di bassa pressione sullo Ionio da cui si snoderà un’intensa perturbazione responsabile di un peggioramento sulla nostra regione che culminerà giovedì con maltempo e nevicate a quote collinari.

Meteo Campania

L’inizio della settimana sarà già segnato da un drastico calo delle temperature. La giornata nel complesso sarà parzialmente nuvolosa con addensamenti un po’ più consistenti dal pomeriggio sulle zone interne, ma senza fenomeni associati. Venti tesi da nordest. Le temperature già lunedì si aggirano attorno allo 0 minimo con un massimo di 11 gradi.

Martedì invece potrebbe esserci la comparsa di deboli nevicate un po’ più frequenti sulle aree appenniniche, ma in attenuazione tra pomeriggio e sera. Quota neve sui 100/200m al mattino, in rialzo a 400m in giornata. Clima più asciutto lungo le coste. Venti moderati o tesi settentrionali. Temperature in ulteriore calo con minime intorno o anche inferiori a zero gradi su pianure e colline interne. Si va dai meno 3 agli 11 gradi di massima.

Mercoledì schiarite e nubi sparse, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera con comparsa di piogge sparse soprattutto sulle zone interne, e nevicate dai 600/700m. Temperature stabili o in lieve ripresa. Venti moderati o tesi da nordest. Il termometro potrebbe segnare dai meno 2 agli 11 gradi.

Maltempo diffuso anche giovedì con piogge e rovesci anche intensi e neve dai 500/700m. Venerdì la situazione dovrebbe migliorare e le temperature vedranno un lieve rialzo per poi risalire nei giorni successivi.