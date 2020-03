Coronavirus, lutto per Adriana Volpe: la showgirl abbandona il GF. “E’ distrutta”

Il coronavirus colpisce anche Adriana Volpe. E’ morto infatti il suocero Ernesto Parli, padre del marito Roberto, all’età di 76 anni.

Adriana Volpe: il suocero muore per coronavirus

L’uomo era stato contagiato dal Covid-19 come ha rivelato Alfonso Signorini su Instagram (“purtroppo la malattia è quella di cui parliamo in questo periodo”). A dare la notizia della scomparsa di Ernesto Parli è stato il portale dell’ F.C. Chiasso, società calcistica svizzera di cui era stato Presidente dal 1976 al 1982.

Sul sito ufficiale della società calcististica si legge: “Il FC Chiasso piange la scomparsa di Ernesto Parli, presidente della società dal 1976 al 1982. Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare sul palcoscenico del Riva IV nomi illustri, come ad esempio José Altafini.

La degenza e la malattia

Secondo quanto si apprende, Ernesto Parli era stato colpito dal Coronavirus a inizio marzo. Tanto che Adriana Volpe fu messa al corrente dagli autori del Grande Fratello Vip, trasmissione Mediaset alla quale la showgirl partecipava in qualità di concorrente. Tuttavia due giorni fa però le condizioni di salute del suocero si sono aggravate ed è stato trasferito in Terapia Intensiva. La conduttrice si è ritirata dal reality show per stare vicino alla famiglia, purtroppo oggi la notizia che Ernesto Parli non ce l’ha fatta.