Grande Fratello Vip: familiare di un concorrente ammalato di coronavirus? La regia censura conversazione

Adriana Volpe il lacrime esce dalla casa del Grande Fratello cosa è successo. Dal live di Mediaset del Grande Fratello Vip si è assistiti ad una scena davvero terribile: Adriana Volpe devastata è scoppiata in lacrime ed è uscita subito dalla casa del Grande Fratello Vip.

Qualche notte fa gli autori del Grande Fratello Vip hanno chiamato Adriana Volpe in confessionale e la conduttrice è rimasta lì per molto tempo. Quando è uscita Patrick glielo ha fatto notare e lei ha confessato che “la situazione non è bella”.

Come riporta il sito KontroKultura, la regia ha censurato una conversazione tra due concorrenti. Ma i dubbi si sono già diffusi nel web. Ecco di che cosa si tratta

GF Vip: un familiare di un concorrente ha il coronavirus?

A quel punto Patrick ha fatto una serie di domande: ma è solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente? A quelle parole, però, la regia ha cambiato immediatamente inquadratura. Alcuni siti di gossip e utenti hanno iniziato ad ipotizzare che un conoscente o un parente di Adriana fosse risultato positivo al coronavirus.

Tutti gli altri concorrenti scossi vogliono tornarsene a casa. Licia rivela:”Ha deciso di andare dalla sua famiglia per l’emergenza”. Molto probabilmente si tratta di una situazione di salute di un parente.

“Lei ha scelto di uscire”, ha continuato Licia.