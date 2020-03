Mistero a Medjugorje, Madonna “sospende” apparizioni: “Ci ha abbandonati”

Arrivano brutte notizie per i fedeli di Maria in tempi di coronavirus. La Madonna di Medjugorje infatti ha sospeso le apparizioni. Lo ha annunciato ad una dei cinque veggenti, Mirijana, dicendole che non avrà più le consuete epifanie mariane del 2 di ogni mese. Mistero sule cause.

La Madonna di Medjugorje non appare più. Colpa del coronavirus?

La Madonna ha trasmesso la comunicazione celeste nell’ultimo messaggio alla veggente. La Vergine avrebbe trasferito alla donna un concetto rassicurante ma fermo: «vedo cose belle e tristi, ma vedo che c’è ancora amore e l’amore deve essere inoltrato. Figli miei non potete essere felici se non vi amate, se non avete amore in ogni situazione e in ogni momento della vostra vita».

Eppure l’appuntamento del 2 di ogni mese, era ormai considerato da migliaia di fedeli in tutto il mondo, un punto di riferimento spirituale. In centinaia, ogni volta, accompagnavano Mirjana alla croce sulla collina delle apparizioni, e assistevano con lei, alla presunta apparizione.

Dall’entourage della veggente trapela che ci sarà una sola apparizione annuale il 18 marzo del prossimo anno. Non si sa bene quali siano le motivazioni per le quali la Madonna abbia deciso di non apparire più. Resta un mistero circa il motivo di questa prolungata assenza. Intanto però la cittadina bosniaca si è svuotata per paura dei contagi. Alcuni fedeli sono convinti che la Madonna si rifarà viva agli occhi dei suoi messaggeri celesti solo quando il flagello dell’epidemia da coronavirus sarà debellato.