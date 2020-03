Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.5: gente in strada

La terra è tornata a tremare in Abruzzo. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Ingv con epicentro 4 km a sud di Capitignano (L’Aquila) alle 22:58, a 10 km di profondità. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione all’Aquila capoluogo.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone ma tanta è stata la paura tra la popolazione, che si è riversata in strada dopo aver avvertito il sisma. Diverse anche le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco. In particolare, segnalazioni sarebbero giunte da Pizzoli, Campotosto, Montereale, così come confermato dai post condivisi dai cittadini sui social network.

Leggi anche >> Terremoto a Macerata