Castellammare, festa in ospedale: contagiata da coronavirus partorisce. La bimba sta bene

Nasce da mamma contagiata da coronavirus. E’ successo a Castellammare di Stabia, all’ospedale San Leonardo. Si tratta della prima bimba nata da mamma positiva al Covid-19. Nonostante le condizioni di salute della partoriente, la piccola è sana.

Castellammare di Stabia: mamma contagiata da coronavirus partorisce

La donna, originaria di Scafati, da qualche giorno presentava sintomi sospetti che hanno fatto ipotizzare al coronavirus. Febbre e difficoltà respiratorie. Eppure, nonostante le condizioni di salute precarie, la neo-mamma ha partorito all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La giovane, 32 anni, è originaria del rione Annunziatella. Da quanto si apprende, sin dalla scorsa settimana alcune linee di febbre che avevano fatto scattare l’allarme al personale sanitario stabiese.

La neonata sta bene

La neonata è in ottime condizioni di salute e non c’è pericolo che siano rimaste contagiate anche le altre donne del reparto di ginecologia, poiché il ricovero è avvenuto nel reparto dedicato ai pazienti in isolamento. La notizia ha fatto subito il giro della città di Castellammare e di Scafati, dove si sono vissuti attimi di gioia nel reparto di ostetricia nonostante l’emergenza coronavirus.