Il coronavirus colpisce anche i reali, positivo il principe Alberto II di Monaco

Dopo il Ministro degli Interni Patrice Cellario e il Ministro di Stato Serge Telle, anche il Principe Alberto II di Monaco è risultato positivo al virus Covid-19. Il comunicato di Palazzo diramato alle 15,35 di oggi, ufficializza le voci che circolavano da qualche giorno.

Coronavirus, Alberto II positivo al tampone

Il principe Alberto II di Monaco è positivo al Coronavirus. Lo rende noto il Principato, precisando che “il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione”. E proprio ieri sera 18 marzo il principe ha parlato in un discorso ufficiale: “Il nostro paese sta vivendo si sta confrontando con la crisi sanitaria più grave della sua storia. Il nostro governo è preparato all’epidemia. Prese tutte le disposizioni necessarie. Per rallentare il diffondersi del virus vi chiedo di rimanere a casa mentre i lavoratori della sanità e della forza pubblica stanno lavorando per voi”.

Alberto II aveva fatto il tampone ad inizio settimana, secondo quanto reso noto, 3 giorni dopo che il ministro di Stato, Serge Telle, aveva annunciato di essere risultato positivo al test. Il principe, può continuare a lavorare dai suoi appartamenti privati e che il suo stato di salute continuerà ad essere monitorato.