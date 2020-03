L’Eredità, vincita anomala. Flavio Insinna al campione: “Prima volta”. Video

Eredità. Nella giornata di ieri il campione Gabriele, di Frosinone, ha indovinato la parola della ghigliottina, portandosi a casa la cifrati 90mila euro. Vittoria, però, senza festeggiamenti nella puntata di mercoledì 18 marzo 2020.

E proprio comunicandogli di aver vinto, Flavio Insinna gli ha però fatto notare: “Non c’è nessuno. Non ci sono le professoresse, siamo solo io e te. Fai il giro del tavolo e vieni qui”. Dunque il campione de L’Eredità ha raggiunto l’altra parte del palco, scambiandosi un ‘tocco di gomito’ con Flavio Insinna, visto che non in questo periodo non è consentito stringersi la mano, abbracciarsi o baciarsi, per via delle restrizioni dovute al contrasto della diffusione del coronavirus.

Il campione Gabriele vince 90.000€. Flavio Insinna fa una battuta sulla parola della ghigliottina

Era “intervista” la risposta della ghigliottina, che il nuovo campione Gabriele de L’Eredità ha indovinato senza problemi. E proprio sulla parola che gli ha consentito di vincere 90.000€, Flavio Insinna ha fatto una battuta, dicendogli: “Dopo questa vincita di sicuro un’intervista te la faranno!”. Sulla vittoria festa festeggiamenti ha invece ironizzato affermando: “Rimarrà nelle teche della Rai perchè è la prima volta che succede”. Dunque il conduttore ha preso da solo lo spumante, dando una bottoglia anche a Gabriele, visto che le professoresse sono assenti in queste puntate.

Flavio Insinna manda un saluto alle professoresse de L’Eredità, assenti per il coronavirus

Seconda puntata de L’Eredità quella di oggi senza le professoresse: Flavio Insinna già ieri, aprendo la trasmissione, ha mandato loro un saluto. E stasera lo ha fatto di nuovo, ironizzando poi sulla musica in sottofondo, dicendo: “Non abbiamo le professoresse, ma almeno riusciamo ad avere la musica, grazie alla regia”.

L’Eredità, lo ricordiamo, dalla settimana prossima, come avviene già con Soliti Ignoti, andrà in onda in replica, visto che non è stato possibile continuare le registrazioni, ma il pubblico dimostrerà sicuramente il suo affetto anche con puntate già viste, essendo il quiz il programma più seguito nel preserale.

Il video