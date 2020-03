Rai 1 L’eredità, le professoresse si sono dimesse: l’eredità emergenza coronavirus

L’eredità. Ancora novità in casa Rai. Dopo aver proceduto con la sottrazione del pubblico in tutti gli studi di tutte le sedi Rai sparse per la penisola, lo stop alle registrazioni di Soliti Ignoti e la discussa sospensione di Porta a porta, anche l’Eredità si sta adeguando alle misure prese dalla Rai nei giorni dell’emergenza Coronavirus.

L’eredità, le professoresse si autosospendono

Le registrazioni del preserale condotto da Flavio Insinna continuano, ma senza le storiche professoresse Caterina Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani. Dopo un confronto, le quattro ballerine (in accordo con la produzione del programma) hanno preso la decisione all’unisono di non presentarsi negli studi Rai di Roma per le evidenti ragioni di sicurezza.

E’ proprio Ginevra Pisani a spiegare la situazione dal suo profilo instagram: “Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo.”