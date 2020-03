Coronavirus, Conte annuncia: “Blocco totale e chiusura scuole saranno prorogati”

Slitta la riapertura delle scuole prevista per il 3 aprile. Le misure restrittive necessarie per contenere i contagi di coronavirus non potranno, infatti, che essere prorogati.

Ad anticiparlo è il premier Giuseppe Conte facendo il punto dell’emergenza in un colloquio con il Corriere della Sera.

Gli istituti scolastici sono chiusi in tutto il Paese dallo scorso 9 marzo: studenti e insegnanti avrebbero dovuto ritornare in classe il 3 aprile. Il ritorno a scuola, tuttavia, è stato rimandato e la nuova data probabilmente verrà resa nota nelle prossime ore dal governo.

Conte: “Blocco totale e chiusura scuole prorogati”

“Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando”, sottolinea il premier. Conte invita tutti al buon senso e fa sapere che si lavora ad un decreto per lo sblocco di investimenti pubblici per decine di miliardi e a un intervento a tutela delle aziende strategiche italiane.