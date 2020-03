Scuole chiuse fino al 2 maggio, la fake news spopola in Italia

Sta girando questa sera l’annuncio apparentemente diffuso da Repubblica in via ufficiale, a proposito di scuole chiuse fino al 2 maggio a causa del Coronavirus. A riportare la notizia è il noto sito Bufale.net. Questione che ricorda tanto le fake news di poche settimane fa, che di volta in volta hanno preannunciato la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado prima che giungessero le disposizioni definitive da parte del governo.

Leggi anche >> Whatsapp, l’audio fake sul Coronavirus

Scuole chiuse fino al 2 maggio secondo Repubblica. O forse no

Il problema, per chi sta credendo alla storia delle scuole chiuse fino al 2 maggio, è che in rete stia circolando un presunto screenshot di Repubblica, dove la notizia viene spacciata per ufficiale e definitiva. Con tanto di foto in bella mostra raffigurante il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nessuna fonte, nessun rimando ufficiale. E non è un caso che facendo una rapida ricerca in rete non emerga alcuna fonte dietro un annuncio di questo tipo.

Insomma, qualcuno si è divertito a creare una nuova immagine di sana pianta, facendo credere agli italiani che la proroga della chiusura fosse ormai cosa fatta. Nulla di tutto questo, se pensiamo al fatto che dal ministero dell’Istruzione al momento non siano arrivate conferme in merito. Niente scuole chiuse fino al 2 maggio, o quantomeno nessuna proroga al termine fissato con l’ultimo decreto governativo, stando alla situazione aggiornata oggi 18 marzo.

Si naviga a vista e nei prossimi giorni ne sapremo di più. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi riguardanti la propagazione del Coronavirus, sperando che le misure adottate per il suo contenimento non mettano il governo nelle condizioni di allungare il suddetto termine fino al 2 maggio. Resta il fatto che l’annuncio sullo scuole chiuse trapelato su WhatsApp e Facebook mercoledì sera sia al momento una bufala.